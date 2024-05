Drie zussen en vader aangehouden om explosie bij woning Helmond

Drie zussen van 14, 17 en 19 jaar en hun 44-jarige vader zijn aangehouden als verdachten in de zaak rond een explosie bij een woning in Helmond. Dat meldt de politie woensdag. Tijdens de ontploffing eind vorig jaar was een bewoonster van de woning thuis. Zij had volgens de politie ernstig gewond kunnen raken als zij op een andere plek in het huis was geweest.

De explosie vond plaats in de nacht van zaterdag 30 december op zondag 31 december aan de Ockenburghstraat. Diezelfde avond of nacht werd de bewoonster van het huis gebeld door haar man, die vertelde dat hij tijdens zijn werk als portier van een horecagelegenheid na een incident bedreigd was. Hierbij zou degene die hem bedreigde hebben gezegd te weten waar hij woonde.

De vader van het aangehouden viertal wordt ook verdacht “van een bedreiging die voorafging aan de explosie bij de woning en daar vermoedelijk verband mee houdt”, aldus de politie.

Na het incident bij de horecagelegenheid vond de ontploffing plaats, waarbij het raam van de woning sneuvelde. De vrouw die thuis was, had zich toen net verplaatst van de woonkamer naar een ander deel van het huis, omdat ze een geluid hoorde op straat. Als zij nog in de woonkamer was geweest “zou zij zeer waarschijnlijk ernstig gewond zijn geraakt”, meldt de politie.

Het viertal zit nog vast.