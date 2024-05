Eis 18 maanden cel voor relschopper die ME met Cobra bekogelde

Het Openbaar Ministerie eist achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen Louay B., de man die op 6 december 2022 ME’ers met illegaal vuurwerk bekogelde tijdens rellen na de overwinning van Marokko op het WK. Vijf agenten liepen die avond gehoorschade op. “Geweld tegen de politie is altijd onacceptabel”, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Amsterdam.

B. gooide een Cobra 6, illegaal vuurwerk, naar ME’ers die op het Mercatorplein tegenover relschoppers stonden. Vijf van hen deden aangifte, twee waren aanwezig in de rechtbank. Volgens het OM heeft B. een “levensgevaarlijke situatie” gecreëerd. “De ME’ers ervoeren het als een bom.” Het OM verdenkt B. van zware mishandeling.

B. heeft spijt. “De agenten zijn er voor onze veiligheid, en dan doe ik zoiets stoms”, zei hij. “Ik heb er niet over nagedacht.” Hij sprak van “groepsdruk”, was met vrienden op het plein, waar de overwinning van Marokko werd gevierd. Die viering sloeg om in rellen. De officier van justitie vond het excuus van B. niet overtuigend. “Op camerabeelden zien we je lachen”, zei hij. Waarop B. antwoordde: “Ik lachte niet, ik keek naar beneden.”

Een agent vertelde dat hij sinds die avond met tinnitus kampt, een blijvende piep in het oor. “Wij waren gewoon ons werk aan het doen”, zei hij. “We zijn ons doodgeschrokken. Je wil heelhuids thuiskomen, bij je familie.”

Volgens de advocaat van B. is er geen sprake van “zwaar” lichamelijk letsel. “Bovendien kunnen de oorsuizen ook door andere dingen zijn veroorzaakt, er waren meer ongeregeldheden.” B. hoopt op een geldboete, omdat hij bang is anders zijn baan te verliezen. “Een celstraf zou verpletterende gevolgen hebben voor mijn cliënt”, aldus zijn advocaat.

De politie deelde vorig jaar beelden van verdachten van de rellen die rond de WK-duels in Amsterdam ontstonden. Er zijn meerdere mensen aangehouden.

De rechtbank doet op 12 juni uitspraak.