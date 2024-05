EK-koorts laait op in zoekopdrachten Marktplaats

Met het EK voetbal in aantocht, neemt de Oranjekoorts toe op Marktplaats. Dat valt op te maken uit het aantal oranjegerelateerde zoekopdrachten op het onlineplatform voor tweedehandsspullen. In de afgelopen maand (van 25 april tot 26 mei) werd meer dan 24.000 keer gezocht op de term oranje. Dit is ruim 50 procent meer dan in de maand voor het WK voetbal in Qatar in 2022, laat een woordvoerster weten.

Het aantal zoekacties in de afgelopen weken is ook aanzienlijk hoger dan in het hele eerste kwartaal van dit jaar, toen er zo’n 8000 keer werd gezocht op de term oranje. “We kunnen dus al zeker Oranjekoorts ontwaren”, zegt de woordvoerster. Cijfers van het vorige EK in 2020 heeft Marktplaats niet.

De meeste gebruikers zoeken naar oranje kledingstukken. Op de eerste plek van EK-gerelateerde zoekacties staat een oranje shirt, gevolgd door een oranje trui en op nummer drie staat een oranje hoody. Ook de marketing lijkt op gang te komen, zo maakt Marktplaats op uit zoekacties naar de oranje Airfryer van Mediamarkt (plek vijf) en een oranje Heinekenshirt (plek acht).

Marktplaats ziet volgens de woordvoerster momenteel 450 hits op EK in de categorie ’tickets en kaartjes’. Het platform benadrukt dat de verkoop van illegale tickets niet is toegestaan.

Het EK voetbal is dit keer in Duitsland en begint op vrijdag 14 juni. Op zondag 16 juni speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Polen in Hamburg.