Flitspalen voor handhaving 30 kilometer per uur in Amsterdam

Vanaf zaterdag wordt in Amsterdam de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur met flitspalen gehandhaafd. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag. Het gaat om een proef; het is volgens het OM voor het eerst dat flitspalen worden ingezet voor de handhaving van de snelheid van 30 kilometer per uur.

Eind vorig jaar werd de maximumsnelheid in een groot deel van Amsterdam 30 kilometer per uur. Volgens het OM houden bestuurders zich nog lang niet overal aan de snelheidslimiet. “De behoefte aan handhaving op 30 kilometer per uur neemt toe, doordat steeds meer gemeenten de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. Tot nu toe wordt handhaven op 30 kilometer per uur op grotere schaal nog niet gedaan”, aldus het OM.