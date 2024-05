Geheime adressen waren soms te zien via Kadaster

Mensen konden soms de geheime adressen van anderen zien via de systemen van het Kadaster. Tussen augustus 2020 en april 2024 waren de gegevens niet goed afgeschermd. Het Kadaster meldt woensdag dat het gat is gedicht, dat gedupeerden op de hoogte zijn gebracht en dat er melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy.

De fout zat in een deel van MijnOverheid. Mensen die “samen rechthebbende zijn van een object”, bijvoorbeeld doordat ze samen een woning bezitten, konden daar het woonadres van de andere eigenaar zien. In de meeste gevallen is dit volgens het Kadaster geen probleem, woningeigenaren wonen vaak met elkaar samen. “Maar in sommige gevallen is er een bijzondere reden waarom rechthebbenden elkaars adres niet kennen. In dat geval kan deze gebeurtenis wel gevolgen hebben”, zegt het Kadaster.

Het Kadaster had op 15 oktober vorig jaar een melding gekregen dat een geheim adres van iemand te zien was. Dat is toen afgehandeld. De organisatie heeft toen niet uitgezocht of meer geheime adressen zichtbaar waren. Waarom is niet duidelijk. Een halfjaar later, in april van dit jaar, bleek dat het probleem wel degelijk groter was.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), onder wie het Kadaster valt, laat in een brief aan de Tweede Kamer weten: “Afgeschermde personen binnen het Stelsel Bewaken en Beveiligen zijn niet geraakt door dit incident.”

Het is nog niet bekend hoeveel mensen getroffen zijn door het datalek.