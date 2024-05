De Belgische politie heeft een huiszoeking gedaan in het kantoor van een medewerker van FVD-Europarlementariër Marcel de Graaff. Ook zijn woning is doorzocht. Belgische media melden dat de politie op zoek was naar bewijs voor beïnvloeding door Rusland en het verspreiden van Russische propaganda via het nieuwsplatform Voice of Europe.