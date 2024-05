Jeroen Rietbergen wordt niet vervolgd in de zedenzaak rond het programma The Voice of Holland. De zaak wordt vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

Rietbergen zou als bandleider bij The Voice of Holland seksuele contacten hebben gehad met vrouwen achter de schermen. Het OM ziet echter “geen wettig en overtuigend” bewijs voor een strafbaar feit.