Kamercommissie landbouw schrapt meeste debatten tot nieuw kabinet

De Tweede Kamercommissie over landbouw voert over de meeste onderwerpen geen debat meer tot een nieuw kabinet aantreedt. Alleen debatten over mest, over ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen en over Europees landbouwoverleg gaan nog door. Debatten over bijvoorbeeld beleid op het boerenerf en dieren in de veehouderij gaan daardoor voorlopig niet door.

“We moeten een nieuwe bewindspersoon, die denk ik niet lang op zich zal laten wachten, enigszins de gelegenheid geven om het nieuwe beleid te verdedigen in deze Kamer”, zegt VVD-Kamerlid Thom van Campen. “Het is niet zo zinvol om tot die tijd debatten te voeren met de demissionaire minister, hoe graag ik hem hier ook ontvang.”

Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) is het “absoluut oneens” met zijn voorstel. “We hebben te maken met een extraparlementair kabinet. Dat betekent dat de kamer regeert, en dat we ons niets hoeven aan te trekken van wie er daar wel of niet zit.” Bromet omschrijft het schrappen van de debatten als “alvast vakantie nemen”.

Die “extraparlementaire status” geldt pas bij het nieuwe kabinet, reageert Van Campen. Cor Pierik (BBB) steunde hem, net als de andere coalitiepartijen NSC en PVV: “Ik denk dat we geen dubbel werk moeten doen. Een debat met een minister die er over een paar weken niet meer is, is redelijk zinloos.”

Onder meer Eline Vedder (CDA) wil dat het mestbeleid nog voor het zomerreces aan bod komt, omdat het uitrijdseizoen voor mest op 1 september eindigt. “Dus voor de mestcrisis is de timing heel relevant.”

De coalitiepartijen gaan daar niet in mee. Ze staan er wel voor open om voor de zomer een mestdebat te voeren, maar alleen als er dan een nieuwe landbouwminister is.