Kara-Moerza: Poetin moet voor rechter om Rus waarheid te tonen

Vladimir Poetin moet voor de rechter gebracht worden want alleen op die manier zal de gehersenspoelde Russische bevolking de waarheid horen over zijn regime, zegt Evgenia Kara-Moerza. Zij is de vrouw van de prominente Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza die vorig jaar tot 25 jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

De Russen krijgen volgens haar al meer dan twee decennia bijna alleen maar staatspropaganda te zien. Evgenia Kara-Moerza sprak op uitnodiging van NSC met de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer. Veel Russen op het platteland zien alleen maar de staatstelevisie. Het internet ligt aan banden.

Alleen in een openbare rechtszaak kunnen de Russen zien wat Poetin en zijn kliek hebben gedaan, denkt ze. Het is de eerste keer dat Kara-Moerza in Den Haag is, de stad van het Internationaal Strafhof (ICC) dat een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen Poetin na de inval in Oekraïne.

Vladimir Kara-Moerza wordt gezien als de belangrijkste Kremlincriticus na de dood van Aleksej Navalny begin dit jaar. Kara-Moerza zit volgens zijn echtgenote al acht maanden in eenzame opsluiting in een strafkolonie. Hij is achter gesloten deuren veroordeeld voor onder meer hoogverraad.

“Hij loopt elke dag gevaar”, zegt Evgenia Kara-Moerza. Haar man heeft een ziekte die kan leiden tot verlamming. Volgens de Russische regels mag hij volgens haar daardoor niet eens in de gevangenis zitten. De dissident is eerder al twee keer vergiftigd en heeft toen moeten vechten voor zijn leven.

De mensenrechtenactiviste zet de strijd van haar man voort. Ze krijgt ook nog steeds hoop door wat er in Rusland gebeurt. Ze wijst naar de demonstraties die volgden op de dood van Navalny en de publieke steun die oppositie-politicus Boris Nadezjdin kreeg toen die aan de Russische presidentsverkiezingen wilde meedoen.

Het Westen heeft Poetin altijd zijn gang laten gaan, zegt ze. De handel was belangrijker. “Hij is de pestkop die net zolang doorgaat tot hij gestraft wordt. Je moet hem behandelen als een crimineel.” Als hij weg is moet het systeem veranderen. Alleen een democratisch Rusland kan volgens haar stabiliteit brengen.

Ze vindt ook dat het Westen moet toestaan dat Oekraïne wapens inzet tegen Russische doelen. Daarover is het Westen nu nog verdeeld, maar volgens Kara-Moerza is het “onvermijdbaar”. Poetin heeft het er zelf naar gemaakt, want hij is de agressieoorlog begonnen. Zoveel te langer de oorlog zich voortsleept, zoveel te ernstiger worden de gevolgen, waarschuwt ze.