Klaver roept Schoof op tot vrijwillige hoorzitting in Kamer

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA roept kandidaat-premier Dick Schoof op vrijwillig mee te doen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer. Hij deed dat bij Op1. Ministerskandidaten zullen zich verplicht moeten verantwoorden tijdens een hoorzitting voordat ze worden geïnstalleerd. Dat gebeurt dit keer voor het eerst, zo had de Kamer vorig jaar bepaald.

De Kamer vond destijds zo’n verplichte ondervraging voor een premier niet nodig, omdat dit zoals gebruikelijk de leider van de grootste partij is en zijn standpunten bekend zijn. Geert Wilders van de PVV heeft met zijn coalitiegenoten VVD, NSC en BBB echter afgesproken geen premier te worden maar in de Kamer te blijven. Schoof is als topambtenaar niet bekend bij het grote publiek en is ook niet gekozen.

Vorige week had GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans ook al geprobeerd om een toekomstige premier te laten bevragen door de Kamer voordat hij zou worden beëdigd, omdat de betrokkene waarschijnlijk van buiten de politiek zou komen. Maar de motie die hiertoe opriep kreeg geen Kamermeerderheid tijdens het debat over de formatie. PVV-leider Geert Wilders wilde het niet. Hij wees erop dat de premier zich al moet verantwoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Op dat moment is de premier al geïnstalleerd.

Schoof presenteerde zich dinsdag tijdens een persconferentie aan het publiek. Hij gaf veelal korte antwoorden en ging politiek gerichte vragen uit de weg.