OM onderzoekt of aangifte tegen Booking.com tot rechtszaak leidt

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of het de aangifte tegen Booking.com voor de rechter brengt. Dit meldt een woordvoerster van het Landelijk Parket, dat de aangifte van vier mensenrechtenorganisaties tegen het boekingsplatform heeft ontvangen over het aanbieden van vakantieaccommodaties in door Israël bezette gebieden.

“We zijn de uitgebreide aangifte zorgvuldig aan het bestuderen. Dat neemt wel even tijd in beslag”, zegt de woordvoerster. Wanneer bekend is of het OM Booking.com vervolgt, is volgens haar moeilijk te zeggen.