Opnieuw forse loonsverhoging voor personeel van Defensie

Het personeel van Defensie krijgt opnieuw een forse loonsverhoging. Het ministerie en de militaire vakbonden zijn een nieuwe cao overeengekomen. Daarin staat onder meer dat de salarissen met 7 procent stijgen. Ook krijgt het personeel een eenmalige uitkering van 850 euro bruto.

“Met dit resultaat zetten we echt een nieuwe stap om mensen te behouden, maar ook om mensen aan te trekken”, reageert demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat. Defensie heeft duizenden openstaande vacatures. Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 januari van 2025 tot 1 september 2026.

Defensie heeft er na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 miljarden euro’s extra bij gekregen. Het is het derde cao-akkoord dat het ministerie en de vakbonden in 2,5 jaar overeen zijn gekomen. “Een unieke prestatie voor Defensie”, meent Van der Maat. De bonden leggen het pakket met een positief advies neer bij hun leden.