Passagiers geland in Denemarken na dodelijk incident op Schiphol

KLM heeft woensdagavond een vervangende vlucht geregeld voor de ruim tachtig passagiers die aan boord waren van het toestel dat betrokken was bij een dodelijk ongeluk op Schiphol eerder op de dag. Even voor 21.30 uur kwam het toestel aan in de Deense stad Billund.

Een woordvoerder van KLM laat weten dat voor de vlucht, die rond 20.30 uur vanaf Schiphol vertrok, een reservecrew is ingeschakeld. Het incident woensdagmiddag heeft “een grote impact” gehad op de bemanning die aan boord was van het toestel toen het misging.

Voor de passagiers is na aankomst in Denemarken vanuit KLM mentale hulp beschikbaar. “Ook kunnen mensen bijvoorbeeld naar huis worden gebracht”, laat de woordvoerder weten. Voor zover bekend zijn alle passagiers die woensdagmiddag aan boord waren, later op de dag alsnog vertrokken richting Denemarken.

KLM-topvrouw Marjan Rintel sprak eerder van een “verschrikkelijke incident”. Een persoon kwam terecht in de motor van een Cityhopper van de maatschappij. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van de persoon die om het leven kwam, is nog niets bekendgemaakt.