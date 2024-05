Studenten Utrecht vragen om betere bereikbaarheid campus per tram

Utrechtse studenten willen dat het Science Park (voorheen Uithof) beter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer en dat de tram naar de campus ook in de avonduren en de weekenden gaat rijden. Voorzitter Midas Urlings van VIDIUS studentenunie zei in een commissievergadering van de provincie Utrecht dat een betere bereikbaarheid “essentieel” is voor de leefbaarheid op de campus.

“Op de campus wonen 3000 studenten. Nu er is begonnen aan de bouw van een nieuw studentencomplex, zal dit getal binnenkort stijgen tot 4000 studenten. Een substantieel aandeel van onze studentenpopulatie leeft dus op de campus”, zei Urlings.

Ondanks de grote aantallen studenten die op de campus wonen, zijn er volgens Urlings onvoldoende voorzieningen. Hij wees onder meer op het ontbreken van een supermarkt en stelde dat de campus in de avonduren en weekenden verandert “in een desolate enclave”, omdat de stad dan slecht bereikbaar is vanaf het Science Park.

De voorzitter van VIDIUS studentenunie verwees naar een proef die de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, vervoerbedrijf Qbuzz en FC Utrecht op zondag 14 april hielden. Op deze wedstrijddag van FC Utrecht reden trams van lijn 22 als proef tussen Nieuwegein en Utrecht Science Park via Utrecht Centraal en Stadion Galgenwaard. “Wij kijken uit naar de resultaten van dit experiment en hopen dat het de deur opent naar structureel ruimere reistijden van de tramlijn”, zei Urlings.

Gedeputeerde André van Schie (mobiliteit) liet weten dat het de bedoeling is de pilot volgend jaar uit te breiden. Ook zei hij dat de provincie de ambitie heeft om het Science Park beter bereikbaar te maken en de tramlijn vaker te laten rijden in het volgende concessiejaar. Hij voegde eraan toe dat wel eerst de resultaten van de pilot moeten worden besproken en dat daar lessen uit moeten worden getrokken. “Maar er zijn ook andere voorwaarden. Zo zijn we ook afhankelijk van een vervoerder die personeel beschikbaar moet hebben”, zei Van Schie. “En het is op dit moment al razend ingewikkeld de dienstregeling rond te krijgen.”