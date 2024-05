Veel interesse voor regeling wolfrasters Gelderland

Dierhouders in de provincie Gelderland hebben dit jaar tot dusver 900.000 euro subsidie aangevraagd om wolfwerende rasters te kunnen plaatsen. De provincie meldt dat er vooral afgelopen maand veel aanvragen zijn binnengekomen. Begin april heeft Gelderland de subsidieregeling uitgebreid tot de hele provincie.

“Dierhouders zijn echt flink aan de slag gegaan, daar zijn we heel blij mee. De nieuwe subsidieregeling is een succes”, zegt gedeputeerde Harold Zoet (landbouw, natuur). Afgelopen maand vroegen ruim 150 dierhouders subsidie aan voor een wolfwerend raster. De vier maanden daarvoor waren dat er iets minder dan tachtig.

Dit jaar is inmiddels voor 207 kilometer wolfwerend raster subsidie aangevraagd, om daarmee 8500 weidedieren beter te beschermd, meldt de provincie. Diereigenaren vragen vooral subsidie aan voor het beschermen van schapen en geiten.

Het Gelders parlement trok voor de komende 3 jaar 1 miljoen euro per jaar uit voor diereigenaren die een subsidie willen aanvragen voor maatregelen om de wolf weg te houden. Omdat er nog 200.000 euro over was van een eerdere regeling is voor heel 2024 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Zoet wijst erop dat de subsidiepot voor dit jaar al bijna leeg is. Daarom wil hij binnenkort aan Provinciale Staten voorstellen het geld van volgend jaar nu al in te zetten.

Afgelopen najaar meldde de Wolvencommissie Gelderland nog dat het aantal diereigenaren dat wolfwerende maatregelen nam om schapen en geiten tegen wolvenaanvallen te beschermen veel te laag was. De Wolvencommissie, die onderzoek naar maatregelen tegen wolvenaanvallen had laten doen, liet toen weten dat op de Veluwe slechts 3,5 procent van de percelen afdoende beschermd was.

Hoeveel procent dat inmiddels is, moet de provincie volgens een woordvoerster nog berekenen. De provincie deelt die informatie naar verwachting op een later moment alsnog.