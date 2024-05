De Koninklijke Marechaussee is nog niet klaar met het onderzoek naar de identiteit van de persoon die woensdagmiddag om het leven kwam op Schiphol. Een woordvoerder liet woensdagavond weten dat er mogelijk donderdag meer informatie komt.

De persoon kwam terecht in een vliegtuigmotor van een KLM Cityhopper die op het punt stond te vertrekken naar de Deense plaats Billund. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt.