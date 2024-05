Vlaggen Schiphol halfstok na ‘verschrikkelijk incident’

Voor de hoofdingang van Schiphol hangen meerdere Nederlandse vlaggen halfstok na het dodelijke ongeval woensdagmiddag. Een persoon kwam in een draaiende motor van een KLM Cityhopper terecht en overleed. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, ook over de identiteit van de persoon is nog niets bekend.

KLM-topvrouw Marjan Rintel reageerde op X op het “verschrikkelijke incident”. “Onze gedachten gaan uit naar de naasten van de overledene en alle mensen die het ongeval hebben gezien”, schreef zij. Ook de ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) wensen getuigen van het ongeluk veel sterkte.

Passagiers aan boord van het toestel, dat onderweg was naar de Deense plaats Billund, zijn opgevangen op de luchthaven. Voor zowel deze passagiers als voor medewerkers van de luchthaven en hulpverleners is slachtofferhulp beschikbaar. Hoeveel mensen het ongeluk hebben zien gebeuren is onduidelijk, maar in de KLM Cityhopper was plaats voor maximaal honderd passagiers.

Het incident gebeurde tussen 15.00 en 16.00 uur, kort na de zogenaamde pushback van het KLM-toestel. De vlucht, KL 1341, had om 14.25 uur al moeten vertrekken, maar werd pas even voor 15.00 uur vanaf de gate naar achteren geduwd.

Op sociale media doen verschillende verhalen de ronde over de oorzaak, maar een woordvoerder van de marechaussee zegt dat er nog niets duidelijk is over de toedracht.