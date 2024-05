Voorzitter studentenraad UvA hoort OM drie maanden cel eisen 

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van drie maanden tegen de voorzitter van de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam. Noah P. (22) wordt verdacht van het gooien van stenen en het spuiten met verf naar de politie, tijdens een demonstratie op 8 mei bij de universiteitsgebouwen aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam.

P. stond vorige week ook al terecht voor openlijk geweld tijdens de studentenprotesten, maar weigerde tijdens die snelrechtzitting te zeggen wie hij was. Na de zitting is zijn naam en functie uitgelekt via sociale media.

De student politieke wetenschappen ontkent met stenen te hebben gegooid, maar gaf vorige week op de eerste zitting wel toe naar een shovel van de politie te hebben gespoten met een brandblusser en een waterpistool gevuld met rode verf. Zijn advocaat vroeg daarop meer tijd om zich voor te bereiden op de zaak.

De officier van justitie noemde woensdag in de rechtbank in Amsterdam het geweld van P. tijdens de demonstratie “volstrekt ontoelaatbaar”. Ze vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft als voorzitter van de studentenraad.