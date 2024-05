Actrice Wieteke van Dort (81) is ernstig ziek

Wieteke van Dort is ernstig ziek. De 81-jarige zangeres en actrice heeft uitgezaaide kanker, meldt haar management woensdagavond. “Als gevolg van haar ziekte heeft Wieteke van Dort al haar werkzaamheden neergelegd. Zij wil de komende tijd in rust doorbrengen met haar familie en vrienden.”

De Telegraaf, die de secretaresse van de actrice sprak, schrijft dat Van Dort aanvankelijk dacht dat het ging om de griep. Een eerste onderzoek in het ziekenhuis wees niets uit, vertelde haar secretaresse aan de krant. De actrice zou de dag voor Pinksteren met spoed opgenomen zijn in het ziekenhuis HMC Westeinde in Den Haag.

“Ze at al een tijdje niet goed en plotseling kreeg ze problemen met haar spraak. Ze kwam niet goed meer uit haar woorden. We dachten meteen aan hartproblemen of een hersenbloeding”, aldus haar secretaresse tegen de krant. De uitslag van de scan “was dramatisch”. “Er werden tumoren in haar lever gevonden met uitzaaiingen naar haar longen en hersenen.” Desondanks blijft Van Dort positief, meldt De Telegraaf.

Van Dort werd bekend met haar vele kinderprogramma’s en het Nederlands-Indische personage Tante Lien dat ze decennialang vertolkte. Ze begon haar carrière als cabaretière bij Wim Kan. Later deed ze onder meer mee in de Stratemakeropzeeshow en in J.J. de Bom, voorheen: De Kindervriend.

Naast radio, tv, film en theater heeft Van Dort platen en cd’s gemaakt en boeken geschreven.