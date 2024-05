Apothekersassistenten gaan zaterdag actie voeren voor meer loon

Meer dan duizend medewerkers van apotheken gaan volgens vakbonden FNV en CNV zaterdag actie voeren op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ze eisen een hoger loon en een betere cao.

Apothekersassistenten voelen zich “ondergewaardeerd en niet serieus genomen”, stellen FNV en CNV. De werkdruk van apothekersassistenten neemt volgens de bonden de laatste jaren alleen maar toe. Medewerkers van apotheken hebben te maken met agressie aan de balie en zijn steeds meer tijd kwijt aan de “papierwinkel” van zorgverzekeraars.

Volgens de bonden blijft het loon van assistenten van openbare apotheken “schrikbarend” achter bij dat van hun collega’s in andere branches. “Een apothekersassistent in een ziekenhuis verdient tot 700 euro meer”, zegt Ralph Smeets, bestuurder van FNV Farmacie. “En die heeft wél een regeling zodat oudere medewerkers minder kunnen werken.”

De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. Een veel te mager bod, vinden FNV en CNV, die daarom uit het cao-overleg zijn gestapt. In een brief roepen ze demissionair minister Pia Dijkstra van Medische Zorg op in te grijpen.