Belgische justitie eist 12 jaar cel en boete tegen Jos Leijdekkers

Het Openbaar Ministerie in België heeft donderdag bij verstek twaalf jaar cel en een boete van 400.000 euro geëist tegen Jos Leijdekkers. De Belgische justitie verdenkt hem ervan een groep uithalers te hebben aangestuurd in de haven van Antwerpen in de zomer van 2020. De groep zou een brandwacht zwaar hebben mishandeld.

De brandwacht kon aan zijn belagers ontkomen door in het water te springen. De drugs waar de uithalers mogelijk naar op zoek waren werden later ontdekt in een koelcontainer uit Ecuador. Het ging om 476 kilo cocaïne.

De Brabander met de bijnaam Bolle Jos staat in Nederland op de Nationale Opsporingslijst en op de mostwantedlijst van Europol. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding heeft de Nederlandse justitie een beloning van 200.000 euro uitgeloofd.

Volgende maand staat Leijdekkers terecht in Nederland voor een moordopdracht en een reeks drugstransporten. De moordopdracht was gericht tegen Robin van O., die later terechtstond in de zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. Van O. overleed in 2022 aan de gevolgen van een melanoom, de strafzaak tegen hem is daardoor stopgezet.

De zaak tegen Leijdekkers start op 10 juni, ook als hij nog voortvluchtig is.