Beoogd premier Schoof zwijgt over mogelijke hoorzitting

Beoogd premier Dick Schoof wil niet ingaan op de vraag of hij bereid is zich vrijwillig te onderwerpen aan een hoorzitting in de Tweede Kamer. Oppositiepartij GroenLinks-PvdA heeft hem daartoe opgeroepen. Maar na afloop van een ontmoeting met formateur Richard van Zwol en de leiders van de coalitiepartijen deed Schoof er het zwijgen toe.

De nieuwe ministers moeten zich voordat zij beëdigd worden in de Kamer verantwoorden. Het is voor het eerst dat deze verplichte hoorzittingen worden gehouden. Voor de minister-president vond de Kamer zo’n ondervraging evenwel niet nodig, omdat die vaak al lang en breed bekend is bij het publiek en bij Kamerleden.

Anders is dat bij Schoof, die niet uit de gelederen van de grootste coalitiepartij komt, maar als relatief onbekende topambtenaar gevraagd is het Torentje te betrekken. Al voordat bekend werd dat hij het zou worden, probeerde de oppositie af te dwingen dat ook voor de toekomstige premier toch een hoorzitting zou worden gehouden.

Dat idee, geopperd in het debat over het hoofdlijnenakkoord, werd evenwel weggestemd, onder meer door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA deed daarop bij het tv-programma Op1 een oproep aan Schoof om zich alsnog vrijwillig door de Kamer te laten horen.

In zijn eerste persconferentie eerder deze week ging Schoof lastige vragen ook al uit de weg. Met de formateur en de coalitiepartijen is voorlopig radiostilte afgekondigd over het verloop van de formatie en daar houdt de beoogde premier zich tot dusver aan.