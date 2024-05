Betogers verstoren studenteninterview met Halsema op stadhuis

Een interview over de recente protesten op de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat studenten donderdagmiddag houden met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, is kort verstoord geweest door pro-Palestijnse betogers. Het gesprek was een kwartiertje bezig toen een klein groepje “Free Palestine” begon te roepen. Daarna verlieten ze de zaal en werd het interview hervat.

Vanaf het begin van het interview stonden de betogers met hun rug naar de burgemeester toe. Nadat ze klaar waren met hun actie en de zaal uitliepen, probeerde de burgemeester het gesprek aan te gaan. “Mag ik jullie vragen om te blijven? Want dit heet Room for Discussion, en het is wel jammer dat jullie geen discussie willen”, zo reageerde Halsema.

Kort daarna moest het interview weer stoppen, omdat het brandalarm afging. Even leek het erop dat de zaal ontruimd moest worden, maar toen het loos alarm bleek ging het gesprek weer verder.

Het gesprek, georganiseerd door het interviewplatform van de universiteit Room for Discussion, werd woensdag om veiligheidsredenen verplaatst van de UvA naar het stadhuis. Er waren signalen dat het gesprek met studenten gekaapt zou kunnen worden en dat leidde tot een negatief advies van politie en OM, zo meldde Halsema.

Rond het stadhuis is tijdens het interview veel politie aanwezig. Buiten het gebouw is een groep mensen samengekomen voor een lawaaidemonstratie. Op sociale media is te lezen dat de demonstranten willen dat Halsema aftreedt, omdat ze vinden dat ze verantwoordelijk is voor politiegeweld.

De UvA werd de afgelopen tijd meerdere keren bezet door pro-Palestijnse demonstranten, die willen dat universiteiten de banden met Israëlische instituten verbreken. Universiteitsgebouwen werden vernield en de ME moest ingrijpen. Daarbij raakten meerdere agenten gewond, een van hen kreeg ammoniak in zijn ogen. De demonstranten zijn tegelijkertijd kritisch op het geweld dat de politie tegen hen gebruikte.