Burgemeester Vlaardingen vreest voor leven zwaargewond meisje

De Vlaardingse burgemeester vreest dat het “niet goed afloopt” met het 10-jarige meisje uit zijn stad dat vorige week ernstig gewond in een ziekenhuis is opgenomen. Burgemeester Bert Wijbenga zegt in Op1 dat ze “op het randje van de dood” is geweest en nog altijd zwaargewond is. “Ze is nog niet bij bewustzijn.”

De pleegouders van het meisje, een 37-jarige man en een 37-jarige vrouw, zijn deze week aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van hun pleegdochter.

Volgens de burgemeester was het “een heel zwarte dag voor de hele stad” toen vorige week het nieuws over de toestand van het meisje bekend werd. “Het verdriet is heel groot. Maar er is ook heel veel boosheid, van hoe kan dit nou zo zijn”, zegt Wijbenga in de talkshow. Hij wil dat de “onderste steen” boven komt over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is.

“De gemeente is een van de belangrijke partijen als het gaat om jeugd. Het is wel zo, in deze zaak zijn er veel verschillende partijen. Ik denk dat we met de boosheid die we hebben, toch een beetje op onze handen moeten zitten”, stelt de burgemeester bij Op1. “Op dit moment zijn er meer dan twintig rechercheurs aan het werk om alle informatie die er is over deze zaak naar boven te halen.”

En dat gaat volgens Wijbenga niet alleen over de pleegouders, maar ook over hoe deze situatie zich heeft kunnen voordoen en wie verantwoordelijk zijn. “Als de waarheid boven water is, dan komen we echt aan die vraag: wie heeft nu steken laten vallen?”