Dijkstra noemt schaarste aan medicijnen bijna een noodsituatie

De schaarste aan medicijnen is in Nederland bijna een noodsituatie, vindt demissionair zorgminister Pia Dijkstra. Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei ze dat “een echte noodsituatie moet worden voorkomen. Daar zijn we niet ver vandaan. Ik vind het echt heel zorgelijk”. De minister gaf aan dat ze gefrustreerd is over het overleg dat ze met de partijen in de zorgsector voert om de tekorten tegen te gaan. In haar ogen kunnen en moeten sneller stappen worden gezet, waar de Tweede Kamer ook op aandringt.

De gesprekken met de sector kosten “veel tijd, meer dan gedacht en gehoopt”, zei Dijkstra. Op vragen van CDA-Kamerlid Harmen Krul wat het zo lastig maakt om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zei de minister dat “er ongelooflijk veel belangen mee zijn gemoeid”. Daarbij moeten bijvoorbeeld farmaceuten, leveranciers en zorgverzekeraars “over hun eigen schaduw heen stappen. En wie doet dat als eerste en volgen er dan meer, of blijft iedereen op zijn eigen punt zitten?”

Teleurstellend vindt ze dat brancheorganisaties vervolgens tegen media zeggen dat er niks gebeurt. Die organisaties zitten juist aan tafel om zich daar uit te spreken en het met elkaar eens te worden, in het belang van de patiënt, stelt de minister. De afgelopen jaren zijn steeds meer medicijnen niet leverbaar en dat heeft allerlei oorzaken die ook internationaal spelen. Vooral antibiotica en een veelgebruikt astmamedicijn raken op, maar ook honderden andere middelen, onder meer tegen hart- en vaataandoeningen.

Dijkstra benadrukt dat er al wel van alles in gang is gezet om de tekorten aan te pakken. Zo worden voorraden aangelegd van medicijnen die kwetsbaar zijn. Daarnaast broedt ze op andere maatregelen.