Dode in vliegtuigmotor Schiphol was medewerker luchthaven

De persoon die woensdagmiddag om het leven kwam op Schiphol in een vliegtuigmotor is een medewerker van een bedrijf op de luchthaven. De marechaussee laat weten dat het om zelfdoding gaat. “Uit onderzoek is gebleken dat hij bewust in de motor is geklommen”, aldus de marechaussee.

De Cityhopper van KLM met bestemming het Deense Billund had net de pushbackprocedure voltooid. Dat betekent dat het toestel vanaf de gate achteruit was geduwd en op het punt stond om te taxiën naar de startbaan.

Bij welk bedrijf op de luchthaven de man werkte, kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. “Uit piëteit voor het slachtoffer en de nabestaanden doen wij geen verdere mededelingen.”