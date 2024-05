De politie doet onderzoek naar een steekpartij bij een school in Venlo, donderdagochtend. Een verdachte is aangehouden. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie op X. Beiden zijn leerlingen van de school.

Eerder meldde de politie dat de steekpartij in de school was, maar die vond plaats bij een sporthal naast de school, buiten het schoolterrein. Onderzocht wordt wat de achtergrond van de steekpartij is.