Hoger beroep rond azc Budel gaat door ondanks akkoord met COA

De gemeente Cranendonck zet het hoger beroep rond het azc in Budel bij de Raad van State volgende week toch door. Dit ondanks de overeenstemming die werd bereikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA over de toekomst van het azc. De zitting voor de Raad van State is gepland op 4 juni.

De gemeente is het niet eens met een uitspraak onlangs van de bestuursrechter in Den Bosch. Eind juni loopt de bestaande vergunning voor het azc af. De gemeente moet nog beslissen over verlenging daarvan, terwijl de tijd dringt. De rechter verplichtte de gemeente om vóór 7 juni een besluit te nemen over die verlenging. De gemeente wil echter de tijd nemen voor een inspraakprocedure. Als deze procedure gevolgd zou worden, kan de gemeente ergens in december een besluit nemen. De rechter vindt dat te lang duren en wil een besluit buiten de gemeenteraad en de daarop volgende inspraakprocedure om.

De gemeente vraagt de Raad van State via een spoedvoorziening duidelijkheid te verschaffen welke procedure de gemeente moet volgen: de korte zoals opgelegd door de bestuursrechter, of de lange waarbij de gemeenteraad aan zet is en inspraak mogelijk is. Cranendonck pleit voor dit laatste. “De gemeente vindt het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de te volgen vergunningsprocedure, zodat we zeker weten dat het besluit over de vergunning met de juiste procedure is voorbereid”, aldus een woordvoerster van de gemeente donderdag.

Woensdag werd bekend dat de gemeente en het COA in principe overeenstemming hebben bereikt over een afslanking van het azc. Het aantal bewoners gaat daarbij terug van 1500 nu naar 960 eind 2027. Het hoger beroep staat hier los van, aldus de woordvoerster.

Vorig jaar nog wilde de gemeenteraad sluiting van het azc per 1 juli. De dorpen Budel en Maarheeze klagen al jaren over ernstige overlast door bewoners van het azc. De gemeente heeft echter naar eigen zeggen geen mogelijkheden het huidige contract met het COA dat loopt tot 2028 op te zeggen. Wel kan de gemeente naar eigen zeggen het COA verplichten tot maatregelen bij ernstige overlast.