De Nederlandse F-35’s op vliegbasis Volkel kunnen vanaf zaterdag ook een kernwapentaak uitvoeren, meldt het ministerie van Defensie. Nederland is het eerste Europese land dat deze taak overdraagt aan de F-35.

Voorheen lag deze taak bij de F-16, de voorganger van de F-35. Officieel is nooit naar buiten gebracht dat in ons land kernwapens zijn, maar het is een publiek geheim dat Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen op Volkel.