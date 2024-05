Nog zo’n 9,6 miljard euro aan belastingschulden uit coronatijd

Zo’n 153.000 bedrijven hebben bij elkaar opgeteld nog 9,6 miljard euro aan schulden uit de coronatijd bij de Belastingdienst. Dat maakt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) bekend. De betalingsregelingen van ongeveer een derde van deze ondernemers (54.000) zijn beëindigd. Zij hebben samen een schuld van 3,2 miljard euro. De verwachting is dat een groot deel hiervan oninbaar zal blijken.

In de coronatijd kregen ondernemers belastinguitstel. Daarmee wilde het kabinet levensvatbare bedrijven helpen in economisch uitzonderlijke omstandigheden het hoofd boven water te houden. Maar omdat het om een algemene regeling ging hebben ook bedrijven gebruikgemaakt van uitstel die al financiële problemen hadden. De verwachting is dan ook dat een deel van de bedrijven het geld niet zal terugbetalen. Ook omdat de Belastingdienst niet genoeg mensen heeft, zal een deel van het belastinggeld niet worden ingevorderd. De fiscus komt vierhonderd mensen tekort.

Inmiddels gaat het kabinet ervan uit dat 3,5 miljard euro aan openstaande schulden niet inbaar is, zo stond in de Voorjaarsnota. Dit is inclusief de schulden bij ondernemers zonder betalingsregeling. Vorig jaar was dat bedrag nog 2,5 miljard.

Ondernemers met een betalingsregeling mogen de schuld in kleinere delen aflossen. Maar als zij niet (op tijd) betalen kan de betalingsregeling worden ingetrokken.