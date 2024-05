Parkeergarage Nieuwegein in 2022 nog onderzocht, hellingen niet

Twee jaar geleden is er nog onderzoek gedaan in de Nieuwegeinse parkeergarage waar afgelopen weekend hellingen naar beneden kwamen. De conclusie was toen dat het gebouw “beschikt over een zeker bewezen sterkte”, maar ook dat de belasting “niet verhoogd mag worden”. De op- en afritten, die op alle zes de verdiepingen instortten, werden toen echter niet onderzocht.

De zogenoemde bollenplaatvloer bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein werd in 2022 voor het laatst bekeken op initiatief van eigenaar Prime Invest. Dat schrijft de burgemeester van Nieuwegein in een brief aan de gemeenteraad. In 2017 was er ook al onderzoek naar de betonnen vloer gedaan, nadat een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport met eenzelfde vloerconstructie door een technische fout was ingestort.

De hellingen die zondag instortten, zijn volgens de gemeente niet gemaakt van bollenplaatvloer, maar van kanaalplaatvloeren. “Deze constructie wordt veelvuldig toegepast in Nederland en heeft tot nu toe nooit aanleiding gegeven voor aanvullend onderzoek”, aldus de brief. De parkeergarage in Nieuwegein werd in 2010 gebouwd.

Bij het instorten van de hellingen zondagavond vielen geen slachtoffers. De parkeergarage bij het ziekenhuis blijft voorlopig dicht.