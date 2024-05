Politie ontmantelt internationaal ransomware-netwerk

Bij een grote internationale operatie zijn meerdere botnets ontmanteld die een grote rol speelden in wereldwijde cybercriminaliteit. De afgelopen dagen zijn vier mensen aangehouden: drie in Oekraïne en een in Armenië. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.

Wereldwijd zijn zestien huiszoekingen gedaan. Elf daarvan waren in Oekraïne en drie in Portugal. Zowel in Nederland als in Armenië was ook een doorzoeking. De operatie werd aangestuurd vanuit het hoofdkantoor van politiedienst Europol in Den Haag.

De politie zegt dat ‘Operation Endgame’ de grootste operatie ooit is in het bestrijden van botnets, die wereldwijd betrokken zijn bij ransomware. Door het neerhalen van de botnets is er volgens de politie sprake van een “verstoring van de infrastructuur van vele cybercriminelen tegelijkertijd”.

Een botnet is een netwerk van met malware geïnfecteerde computers. Een computer wordt besmet met malware via een phishingaanval per e-mail, vaak zonder dat de eigenaar zich daarvan bewust is. Via botnets kunnen cybercriminelen via die besmette computers ransomware-aanvallen uitvoeren of ander misdrijven plegen, zoals financiële fraude.

De actie van de afgelopen dagen was gericht tegen zogeheten droppers. Dat zijn de programma’s waarmee criminelen binnendringen in een systeem zodat ze daar schadelijke software kunnen plaatsen. Ze vormen de openingsfase van een aanval.

Wereldwijd zijn meer dan honderd servers in verschillende datacentra offline gehaald, waaronder 33 in Nederland. De andere servers waren in Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Zwitserland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije en Litouwen. Een van de hoofdverdachten heeft volgens de politie 69 miljoen euro aan cryptovaluta verdiend met zijn criminele activiteiten. Hier wordt beslag op gelegd, zodra dat kan.

De financiële schade die deze botnets hebben aangericht loopt volgens de politie in de honderden miljoenen euro’s. Miljoenen mensen werden er slachtoffer van.

Operation Endgame is nog niet afgelopen, waarschuwt de politie. Er komen nieuwe acties. Criminelen en getuigen krijgen de mogelijkheid om contact op te nemen met de politie.

Duitsland heeft acht Russen achter het netwerk op de Europese lijst van gezochte personen gezet.