RIVM start landelijk onderzoek naar PFAS in eieren hobbykippen

Het RIVM start een landelijk onderzoek naar PFAS in de eieren van hobbykippen. Het rijksinstituut wil achterhalen hoe de PFAS, een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen waarvan er sommige schadelijk zijn voor de gezondheid, in de eieren van particulier gehouden kippen terechtkomen.

Het RIVM heeft zo’n onderzoek al gedaan met eieren van kippen in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Op vrijwel alle onderzochte locaties was het PFAS-gehalte zo hoog, dat het RIVM het eerder al gegeven advies om geen eieren van hobbykippen te eten handhaaft. Eieren uit supermarkten kunnen wel veilig worden gegeten.

Het is nog steeds onduidelijk hoe de stoffen in de eieren komen. In de regio Zuid-Holland Zuid, waar Chemours is gevestigd, zit vooral PFOS (een PFAS-soort) in de eieren. Chemours zegt deze stof echter nooit te hebben gebruikt in het productieproces en heeft voor zover bekend ook nooit PFOS uitgestoten. De fabriek vervuilde de omgeving wel met andere stoffen.