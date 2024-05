Rotterdam verwijdert vliegtuigbom WO II, 1100 mensen geëvacueerd

In de wijk Middelland in Rotterdam moeten donderdag 1100 mensen voor maximaal een half etmaal hun huis uit. Deze dag wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven, ontmanteld en verwijderd. De bom is gevonden op de Claes de Vrieselaan.

De gemeente heeft een noodverordening uitgevaardigd. Bewoners in de buurt van de bom moeten tussen 08.00 en 20.00 uur hun huis uit. Het projectiel wordt uitgegraven met behulp van robots, die vervolgens de ontsteker eruit halen.

Na die handelingen is er geen ontploffingsgevaar meer en wordt de bom buiten de stad vernietigd. Volgens de gemeente is de kans dat het misgaat “bijzonder klein”. Maar Rotterdam en de EOD “willen elk gevaar voor bewoners uitsluiten”.

Het gaat om een Britse bom die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 3 oktober 1941 insloeg ter hoogte van de Claes de Vrieselaan nummer 27. Onderzoek, mede op basis van ooggetuigenverklaringen, heeft uitgewezen dat op 8 meter diepte een groot stalen object ligt. Volgens gemeente Rotterdam is het 99 procent zeker dat het de Britse bom betreft.

In Rotterdam liggen naar schatting nog meer dan tweehonderd niet-ontplofte bommen. Volgens de gemeente is dit niet gevaarlijk, tenzij in de grond gewerkt moet worden, bijvoorbeeld om te heien.