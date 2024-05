Show Nicki Minaj komende zondag in Ziggo Dome afgelast

De show van Nicki Minaj in de Ziggo Dome komende zondag is afgelast. Dat meldt concertorganisator MOJO donderdag. Als reden worden “gebeurtenissen van afgelopen week” genoemd.

“Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen week is de Nicki Minaj show van 2 juni in Ziggo Dome Amsterdam afgelast. Kopers ontvangen het aankoopbedrag automatisch terug.”

De zangeres werd afgelopen zaterdag op Schiphol aangehouden om drugsbezit, toen ze met een privévliegtuig naar Manchester wilde vliegen. Na enkele uren in een cel op de luchthaven te hebben doorgebracht, werd ze laat in de avond weer vrijgelaten na het betalen van een boete.

RTL Boulevard deelde eerder op de avond al dat de show van de Amerikaanse rapper niet door zou gaan. Dat werd eerder op de avond nog ontkend door een woordvoerder van MOJO.

Nicki Minaj zei eerder dat ze racistisch en “walgelijk” is behandeld in Nederland. Ze beweerde op het livestream-platform Stationhead dat ze eruit is gepikt om haar huidskleur. Een woordvoerder van de marechaussee liet eerder op de avond weten dat medewerkers altijd in actie komen als er zaken aan het licht komen die strafbaar zijn. “Ongeacht wat je achtergrond is, wie je bent, waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat.”

De zangeres stond ook vorige week donderdag in de Ziggo Dome in het kader van haar Pink Friday 2 World Tour. Dat concert begon pas rond 22.45 uur, ruim tweeënhalf uur later dan de officiële aanvang van de show.