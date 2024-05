Bij een verkeersongeval op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Bij het ongeval was één auto betrokken.

Door het ongeval was de Amsterdamsestraatweg urenlang dicht tussen de Zuilenselaan en het Theo Thijssenplein. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar getuigen.