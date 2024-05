Uitslaande brand verwoest loods in Wezep

Een uitslaande brand heeft een loods in de Gelderse plaats Wezep verwoest, meldt de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In de loods stonden zeker dertig elektrische scooters. Twee naastgelegen panden heeft de brandweer kunnen behouden. Wel is er schade aan enkele auto’s die op het terrein stonden.

De brand is inmiddels onder controle. Omwonenden werden via een NL-Alert opgeroepen de ramen en deuren te sluiten, omdat er veel rook vrijkwam. Inmiddels geldt die waarschuwing niet meer. Volgens de veiligheidsregio komt er zo goed als geen rook meer vrij, en zijn de meeste brandweereenheden teruggekeerd naar de kazerne.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Niemand raakte gewond.