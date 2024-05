Utrecht wil schade bij Galgenwaard op relschoppers verhalen

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil de schade na de voetbalrellen afgelopen weekend verhalen op de relschoppers. Dat zei ze donderdag in de gemeenteraad, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Utrecht. Voor hoeveel euro er rondom het stadion vernield is, is niet duidelijk. Het ging mis na de thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles.

Het gaat om een groep van enkele honderden mensen die schade hebben aangericht, liet Dijksma aan de raad weten. Volgens de burgemeester zijn er veel beelden van de daders. “Ik vind dat mensen dit ook letterlijk in hun portemonnee moeten voelen”, aldus Dijksma.

Eerder besloot de burgemeester al dat FC Utrecht bij de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Eredivisie zonder publiek moet spelen naar aanleiding van de rellen. Relschoppers gooiden na het verlies van de Utrechtse club met fietsen, putdeksels en stenen naar de politie. Een agent belandde daardoor in het ziekenhuis. Twee mensen zijn gearresteerd.