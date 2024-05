Verdachte opgepakt om bedreiging op hogeschool Eindhoven

De politie heeft een verdachte opgepakt van het incident op de Fontys Hogeschool in Eindhoven van donderdagochtend. Het gaat om een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is geen medewerker of student van de hogeschool.

Een medewerkster werd volgens de politie rond 07.50 uur bedreigd met een mes in een toiletruimte op de hogeschool. Zij raakte lichtgewond aan haar hand. “Wat er precies is voorgevallen moet blijken uit verder onderzoek”, meldt de politie. De hogeschool werd enige tijd ontruimd, omdat de verdachte vermoedelijk nog in de school was, maar hij werd daar niet gevonden. Volgens Fontys was de man geen bekende van de medewerkster.

Enige uren later, rond 10.00 uur, werd de verdachte aangetroffen bij een inbraak in een bedrijfspand aan de Nuenenseweg in Eindhoven. Bij die inbraak arresteerde de politie iemand op heterdaad, die precies voldeed aan het signalement van de verdachte van de bedreiging op de hogeschool. De man zit vast en wordt door de politie verhoord.

Volgens gebouwbeheerder Thom Rutten van Fontys verliep de ontruiming van de hogeschool donderdagochtend rustig en is er geen moment paniek geweest. “Het is volkomen normaal dat zo’n incident emoties kan oproepen. Daarom blijven we met elkaar in gesprek, is het management direct aanspreekbaar en vragen we docenten om er aandacht voor te hebben in de les”, meldt hij in een verklaring. Fontys zegt dat het niet leek te gaan om een tegen de hogeschool gerichte actie.