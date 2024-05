De verdenking tegen twee pleegouders van een 10-jarig meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt, is uitgebreid. De man en vrouw van 37 jaar werden maandag aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. Het OM heeft daar nu vrijheidsberoving en het “iemand in hulpeloze toestand brengen of laten” aan toegevoegd.

Een rechter-commissaris heeft hun voorarrest donderdag met twee weken verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.