Zieke verdachte (27) vrijgesproken van explosies Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag de 27-jarige Imad L. uit Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij explosies en beschietingen op woningen in Rotterdam. Die vonden plaats in april vorig jaar in de Van Speykstraat in het Oude Westen en op de Crooswijkseweg in Crooswijk.

L. zat 141 dagen in voorarrest en hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 224 dagen voorwaardelijk, voor het medeplegen van een poging tot afpersing van drie mannen. Het Openbaar Ministerie wist twee van de mannen te koppelen aan de woningen die doelwit waren van de explosies en beschietingen. “Uit onderzoek kwam naar voren dat er een partij drugs was kwijtgeraakt en dat de eigenaar van de drugs compensatie wilde”, legde de officier van justitie uit.

L. had van de mannen 240.000 euro geëist of een grote partij harddrugs. L. zou hen eerst appjes hebben gestuurd met teksten als: ‘Met deze man kan je beter niet fucken, broer, deze man stopt niet voordat hij zijn doekoe heeft’.

Op de zitting werd duidelijk dat L. lymfeklierkanker heeft en chemokuren ondergaat. Het OM en de verdediging hebben daarom procesafspraken met elkaar gemaakt. “Dit is een zaak die anders loopt dan op voorhand gedacht. De zaak valt in categorie hard voor de zaak, maar zacht voor de mens”, zei de officier van justitie. “Het persoonlijke belang is groter dan het strafvorderlijke belang.”

Voor de explosies vroeg de officier vrijspraak, omdat daarvoor volgens hem geen enkel bewijs te vinden was. Zelf herhaalde de verdachte dat hij niets met de explosies te maken had. Dat er voortaan een veroordeling voor afpersing op zijn strafblad prijkt, nam L. voor lief. “Mijn gezondheid staat nu op nummer 1.”

De rechtbank ging akkoord met de procesafspraken en drukte L. op het hart zijn leven te beteren. “U bent medeverantwoordelijk voor iets wat een grote impact had op de maatschappij. Hopelijk is deze les de laatste. Het zou ongelooflijk jammer zijn als u weer met dezelfde personen in aanraking komt”, sprak de rechter hem toe. De rechtbank nam de strafeis van het OM over en veroordeelde de man direct na een korte zitting. Hoger beroep is niet meer mogelijk.

De uitvoerders van de explosies en de beschietingen waren minderjarig. Twee jongens zijn berecht voor de gebeurtenissen in de Van Speykstraat en recent veroordeelde de kinderrechter een jongen in de zaak over de Crooswijkseweg. Het doelwit is veroordeeld tot achttien maanden cel voor handel in verdovende middelen.