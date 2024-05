Bruins Slot: Nederland overlegt met Amerikanen over F-16’s

Nederland overlegt met de Verenigde Staten over de inzet van F-16’s door Oekraïne, zegt demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot. Oekraïne wil ze net als andere westerse wapens graag ook kunnen gebruiken tegen doelwitten over de grens, maar de VS stellen zich nog schoorvoetend op. Amerikaanse toestemming is nodig, omdat de F-16’s daar worden gemaakt.

“We zijn nog steeds druk bezig met de Amerikaanse regering om alle F-16’s ter beschikking te stellen” aan Oekraïne, zegt Bruins Slot op de vraag of de Amerikanen nog akkoord moeten geven. Nederland, de VS en onder andere Denemarken en België maken deel uit van een landencoalitie die Oekraïne aan de gevechtsvliegtuigen wil helpen. Nederland en Denemarken willen Oekraïne toestaan om ze ook over de grens te gebruiken, maar België heeft zich daartegen gekeerd. De kwestie is een belangrijk gespreksonderwerp op de bijeenkomst van NAVO-buitenlandministers in Praag.

Zonder goedkeuring van de VS kan het niet, zeggen NAVO-diplomaten. Washington gaat toestemming geven voor inzet van hun wapens op Russisch grondgebied, maar houdt nog wel allerlei beperkingen aan, berichten Amerikaanse media de laatste uren.