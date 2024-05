Duitse minister: NAVO-overleg helpt erg bij uitsluitsel voor Rutte

De bijeenkomst van buitenlandministers van de NAVO-landen van vrijdag helpt erg om het eens te worden over de mogelijke benoeming van Mark Rutte tot NAVO-topman, denkt de Duitse minister Annalena Baerbock. Drie lidstaten steunen Rutte nog niet, maar zulk overleg binnenskamers is “heel, heel behulpzaam” om overeenstemming te vinden.

De buitenlandministers zwijgen liefst zoveel mogelijk over de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal voor de westerse militaire alliantie, die langer op zich laat wachten dan gehoopt. Ze willen Ruttes enige tegenkandidaat, de Roemeense president Klaus Iohannis, bijvoorbeeld ook niet openlijk manen om zich terug te trekken nu hij slechts de steun van Hongarije heeft gekregen. Maar het ongeduld groeit.

“Eensgezindheid blijkt er ook uit dat men personeelskwesties niet in het openbaar bespreekt”, zegt Baerbock bij aankomst voor het overleg in Praag. En die eensgezindheid is cruciaal, nu Rusland er alles aan doet om de NAVO-landen uit elkaar te spelen. “Daarom voer ik ook geen debatten over personeelskwesties.” Dat “we belangrijke vragen achter gesloten deuren kunnen bespreken”, helpt volgens de Duitse minister erg.