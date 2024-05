Duizenden klimaatbetogers lopen rondje over Zuidas

Duizenden klimaatdemonstranten zijn vrijdagmiddag rond 14.30 uur begonnen met een route over de Zuidas. Na een rondje van 1,6 kilometer komen ze terug op het Gustav Mahlerplein, aan de zuidkant van station Amsterdam Zuid, voor een podiumprogramma.

De organiserende partijen waaronder Milieudefensie, Oxfam Novib en vakbond FNV eisen “goede klimaatplannen” van grote bedrijven die kantoor houden op de Zuidas. De betogers willen dat de bedrijven stoppen met het “financieren en faciliteren van projecten die grote schade toebrengen aan natuur, milieu en mens”.

De boodschap is onder meer gericht aan banken, advocatenkantoren, accountants en consultants. Die kunnen vanuit hun rol veel meer doen om klimaatverandering te beperken, vindt de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie. Tijdens eerdere klimaatmarsen richtten de betogers zich meer op de overheid.

Acteur Sieger Sloot riep Zuidasmedewerkers vrijdag op om iets meer te doen voor het klimaat. “Dat kan heel eenvoudig: spreek je uit. Jullie als werknemers hebben de macht om de koers van je bedrijf te veranderen.”

De vorige landelijke klimaatmars was in november vorig jaar in Amsterdam. Net als bij eerdere marsen, altijd gehouden in het weekend, kwamen daar tienduizenden betogers op af. Deze vrijdag lopen er wat minder mensen mee. Van tevoren liet de organisatie weten het protest bewust op een werkdag te houden, zodat de boodschap goed gehoord zou worden door de bedrijven op de Zuidas. “In het weekend is er natuurlijk veel minder activiteit bij deze bedrijven en zal onze boodschap makkelijker te negeren zijn.”