Emotioneel samenzijn in Vlaardingen voor zwaargewond pleegmeisje

In Vlaardingen zijn zo’n tweehonderd mensen samengekomen voor het stadhuis om met elkaar te praten over het 10-jarige pleegmeisje uit de stad dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Ze legden knuffels op het plein voor het stadhuis en staken kaarsjes aan. Sommige aanwezigen lieten hun emoties de vrije loop.

“Iedereen verwerkt dit verdriet op z’n eigen manier”, zei burgemeester Bert Wijbenga, die samen met wethouder Jacky Silos (jeugd en zorg) een korte toespraak hield. “Dit is een initiatief dat uit de stad zelf komt. Het voorziet in een behoefte om emoties te uiten. Want wat er is gebeurd, is heel aangrijpend, een nachtmerrie. Het is traumatisch. Op deze bijeenkomst kunnen we het ventiel even open laten gaan.”

Begin vorige week werd een 10-jarige meisje uit Vlaardingen zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar twee 37-jarige pleegouders werden maandag aangehouden, op verdenking van onder meer poging tot doodslag en zware mishandeling. Hun voorarrest werd donderdag met twee weken verlengd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de geleverde kwaliteit en de veiligheid van de zorg tijdens haar verblijf in het pleeggezin.