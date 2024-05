Europarlementariër Paul Tang benoemd tot wethouder in Almere

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wordt wethouder in Almere. De gemeenteraad heeft ingestemd met zijn benoeming. Daarnaast wordt ook Micha Mos namens GroenLinks wethouder. Hij was hiervoor stadsdeelbestuurder in Amsterdam.

In Almere moest een nieuwe coalitie worden gevormd, doordat de VVD en ChristenUnie eerder dit jaar eruit stapten. De PvdA en GroenLinks sluiten zich aan bij een coalitie met D66, SP, PvdD, Leefbaar Almere en CDA. Dinsdag presenteerden ze een coalitieakkoord.

“Ik ben verheugd dat het stadsbestuur met twee nieuwe wethouders weer op sterkte is”, zegt burgemeester Hein van der Loo. “Dat is belangrijk om de uitdagingen waar deze stad voor staat aan te pakken.”

Tang is sinds 2014 lid van het Europees Parlement. Hij stelde zich voor komende verkiezingen niet kandidaat. Ook zat de PvdA’er een aantal jaar in de Tweede Kamer. Volgens de lokale PvdA krijgt Tang in Almere de portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Sport.