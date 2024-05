Stemhulpen veel vaker ingevuld dan bij Europese verkiezingen 2019

Een week voor de Europese Parlementsverkiezingen zijn de stemhulpen al vele malen vaker geraadpleegd dan tijdens de laatste verkiezingen in 2019. De StemWijzer is tot nu toe bijna 640.000 keer volledig ingevuld, het Kieskompas werd 100.000 keer afgerond. In 2019 stond de teller een week voor de gang naar de stembus respectievelijk op ruim 353.000 en 30.000.

Beide stemhulpen werden op 8 mei gelanceerd en testen de politieke voorkeur aan de hand van dertig stellingen. In de StemWijzer van ProDemos komen drie grote thema’s aan bod, aldus een woordvoerster: migratie, klimaat en milieu en de Europese Unie in de wereld. Dat laatste thema betreft veiligheid en samenwerking met landen buiten de EU. Het Kieskompas behandelt onder andere stikstofregels, handelsverdragen, het Europees leger en asielzoekers.

Jeroen van Lindert van Kieskompas zegt dat de makers een hulpmiddel willen bieden om inzicht te geven in waar iemand politiek staat, en het doel niet zozeer is een stemadvies te geven. Daarom wordt aan het einde een politiek landschap getoond, en niet het percentage waarmee antwoorden overeenkomen met partijen. “Want als we andere stellingen hadden geselecteerd, was je misschien op een andere partij uitgekomen.” Men ziet dus bij welke partijen ze in de buurt komen.

Zowel op basis van het Kieskompas als de StemWijzer kan niet voorspeld worden op welke partijen gestemd gaat worden. Zo twijfelen mensen na het invullen nog tussen partijen of weten ze niet zeker of ze daadwerkelijk naar de stembus gaan, legt Van Lindert uit. Om de privacy van gebruikers te bewaren, slaat StemWijzer niet op op welke partijen mensen uitkomen.