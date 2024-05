Tbs met dwangverpleging voor moord Amsterdam-West

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 36-jarige Nuri Ö. tbs met dwangverpleging opgelegd voor de moord op de 25-jarige Rens en een poging tot doodslag op diens 29-jarige huisgenoot. De man, een bovenbuurman, ging Rens op 1 augustus vorig jaar met een groot keukenmes mes te lijf in zijn etagewoning aan de Robert Scottstraat in Amsterdam-West.

Rens overleefde die aanval niet. Zijn huisgenoot raakte vervolgens met Ö. in gevecht en wist uiteindelijk ernstig gewond de woning te ontvluchten. De politie kon de verdachte kort daarna ter plaatse arresteren.

Volgens de rechtbank was Ö. volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij toesloeg, oordeelt de rechtbank op basis van rapportages van deskundigen. De man leefde al een hele tijd “in een zeer uitgebreide en continue waanwereld waarvan verschillende mensen, onder wie zijn onderburen, deel uitmaakten”, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie ging uit van verminderde toerekenbaarheid en had naast de tbs-maatregel vijftien jaar cel geëist.