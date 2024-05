Verdachten Eritrese rellen vrezen voor veiligheid familie

De Eritrese verdachten in de zaak rondom de rellen bij zalencentrum Opera in Den Haag op 17 februari vrezen voor de veiligheid van hun familie. Dat liet een van hen vrijdag weten aan de rechtbank in Den Haag.

De ongeregeldheden bij de Fruitweg speelden zich af rond een feest van de Eritrese gemeenschap. Enkele honderden tegenstanders van het bewind in Eritrea belaagden het Haagse zalencentrum, waar voorstanders van het regime bijeen waren. De aanvallers hadden stokken bij zich en bekogelden agenten met stenen. Twee politieauto’s en een touringcar gingen in vlammen op; tientallen agenten raakten gewond.

Een van de negen verdachten, een 28-jarige man uit Rotterdam, vroeg tijdens de zitting of er voorstanders van het regime in de rechtszaal aanwezig zijn. “Want onze namen en adressen worden hier gewoon genoemd, terwijl dat heel gevaarlijk is voor ons en onze familie in Eritrea.”

De rechter legde uit dat de rechtspraak in Nederland openbaar is. “Het kan zijn dat zich er op de publieke tribune mensen bevinden die sympathiseren met het huidige regime in Eritrea, maar daar kunnen we niets aan doen.”

De groep verdachten, tussen de 19 en 36 jaar, krijgt later op vrijdag te horen welke straf het Openbaar Ministerie tegen hen eist.