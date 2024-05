Vlaardingers staan stil bij zwaargewond pleegkind

In Vlaardingen wordt vrijdag stilgestaan bij het 10-jarige pleegkind dat zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het is een samenzijn bij het stadhuis. In eerste instantie zou er ook een stille tocht worden gehouden, maar de biologische moeder van het meisje gaf donderdag aan zich daar nu niet comfortabel bij te voelen.

Bij het stadhuis worden volgens organisator Josette Hogewoning “wat woorden gesproken, kunnen mensen hun verdriet delen, bloemen neerleggen en/of knuffels afgeven voor het meisje”. Verder zijn er mensen van Slachtofferhulp aanwezig. Ook burgemeester Bert Wijbenga en wethouder jeugdzaken Jacky Silos zijn bij de bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is.

De pleegouders van het meisje werden maandagochtend aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling, vrijheidsberoving en het “iemand in hulpeloze toestand brengen of laten”. Hun voorarrest werd donderdag met twee weken verlengd. Burgemeester Wijbenga zei woensdag dat er in Vlaardingen heel veel boosheid en verdriet is over de zaak. Hij zei de “onderste steen” boven te willen hebben over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie er verantwoordelijk is.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn meldingen binnengekomen van de betrokken zorgorganisaties. Een woordvoerster van de inspectie zegt dat die meldingen beoordeeld worden. Op basis daarvan wordt naar vervolgstappen gekeken. Het kan zijn dat de inspectie zelf een onderzoek instelt, maar het kan ook zijn dat de betrokken William Schrikker Stichting een onafhankelijk onderzoek moet instellen. Een woordvoerster van die organisatie noemt het geweld “heel triest en ernstig”, en zegt mee te werken aan het strafrechtelijke onderzoek.